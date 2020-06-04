Рассекречен новый Haval H5

Компания Haval, входящая в состав Great Wall Motor, распространила первые фирменные снимки перспективного внедорожника, который придет на смену рамной модели H5. Грядущую новинку в китайских СМИ условно называли «H5 второго поколения», но машине присвоили индекс B06

Haval B06 имеет брутальный экстерьер с классическим двухобъемным профилем, круглыми фарами и визуально отделенными от кузова бамперами. Дизайн автомобиля разработан под руководством англичанина Фила Сайммонса, бывшего специалиста Jaguar Land Rover. В китайском концерне он трудится с 2018-го, а до того занимал должность директора по экстерьерам в британском Land Rover, где, в частности, руководил созданием облика таких моделей, как Range Rover Velar, Discovery и Discovery Sport последних генераций.

Между тем, технических деталей пока нет. Компания обещает поделиться кое-какой информацией в течение ближайшей недели, но по предварительным данным, откровенно дерзкая внешность новинки окажется в некотором рассогласовании с ее техническими возможностями. Предположительно, со сменой поколений Haval H5 откажется от внедорожной идеологии и превратится в кроссовер с несущим кузовом и полностью независимой подвеской.