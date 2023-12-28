Стало известно, какие внедорожники Haval приедут в Россию

Китайская компания Haval готовит пополнение своего модельного ряда в России. Ожидается, что в следующем году привезут четыре новых внедорожника

Ближе всего к дебюту находится Haval Cool Dog, который у нас будет продаваться под названием Haval H3. Это ближайший родственник хорошо знакомого в России Dargo, только по габаритам чуть компактнее (4520/1875/1745 мм, колесная база - 2710 мм). Стандартная переднеприводная версия оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с., а полноприводная версия - мотором того же объема, но увеличенной мощностью в 184 л.с. В обоих случаях автомобиль комплектуется роботизированной коробкой передач.

Примерно в середине 2024 года начнется сборка полноприводного Haval H5 на автомобильном заводе в Туле. Данная модель значительно длинее H3 (5190 мм, а колесная база - 3140 мм). Он будет предложен либо с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 л.с., либо 2,0-литровым бензиновым на 190 л.с.

Также ожидается, что в следующем году модельный ряд пополнится обновленными Haval H9 и Haval Dargo (H7). Последний относительно недавно дебютировал на родном рынке. Новый Dargo предложен как с традиционным 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 199 л.с., так и с гибридной силовой установкой на 299 л.с. Насчет флагманского H9 для России пока мало что известно. Автомобиль на данный момент готовится к дебюту на родном рынке.

