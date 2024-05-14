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14 май 2024

Теперь Haval Raptor и Haval H9 можно отличить друг от друга

Теперь Haval Raptor и Haval H9 можно отличить друг от друга
Автор фото: фирма-производитель

Компания Haval готовит новую версию внедорожника Raptor исключительно с ДВС. В китайском Минпромторге уже появились данные об автомобиле

С момента презентации нового H9, его было трудно отличить от модели Raptor. Но судя по опубликованным фотографиям, компания все-таки решила внести некоторую разницу в дизайне между двумя внедорожниками. Новый Raptor получит иное оформление передней части с квадратными фарами и решеткой радиатора, состоящей из ряда вертикальных вставок. Габариты остались прежними: 4680(4800 с учетом “запаски”)/1950/1822 мм, а колесная база - 2738 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм. Углы въезда и съезда - 25 и 32 градусов соответственно. Покупателям предложат три варианта колес размерностями: 245/55 R19, 255/60 R19 и 265/60 R18.

Под капотом - 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 238 л.с. Пока неизвестно, какую именно коробку передач получит автомобиль. Привод обещан исключительно полный. Заявленная максимальная скорость - 200 км/ч.

Напомним, что Raptor представили в прошлом году только с гибридной силовой установкой. Сперва автомобиль продавался по 6000 экземпляров каждый месяц, но в последующем этот показатель опустился до 2000 единиц. В компании полагают, что выпуск версии с ДВС позволит увеличить спрос и открыть новые возможности для экспорта модели.
 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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