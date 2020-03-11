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11 мар 2020

Убийца Uaz Patriot возвращается в Россию

Убийца Uaz Patriot возвращается в Россию

В России возобновляется производство известного внедорожника Great Wall Hover . Правда, теперь он будет выпускаться под именем Haval H5.

В начале марта автомобиль прошёл сертификацию по российским правилам, в результате стало известно, в каких модификациях ее предложат в РФ и сопредельных странах. Сертификат, т. е. Одобрение типа транспортного средства, опубликован в открытой базе Росстандарта.

Здесь, возможно, кто-то огорчится, так как дизельная версия у нас представлена не будет. Haval H5 будет выпускаться в России только с бензиновым 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4G63T, но вариантов мощности два — 149 или 177 л.с. Трансмиссия только одна - шестиступенчатая механика. Привод - подключаемый полный.

Местом производства модели в ОТТС заявлен завод Haval Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Узловой (Тульская область). Машину будут выпускать по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Цены на Haval H5 пока неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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