Новым шеф-дизайнером Haval назначен Фил Симмонс. Как директор по дизайну и вице-президент компании он возглавил работу дизайн-студии в Баодине, где расположена штаб-квартира бренда, а также студии проектирования в Шанхае.

Основными задачами нового руководителя стали формирование международной команды профессионалов и создание уникального дизайна всех продуктов Haval, который позволит укрепить позиции бренда в сегменте SUV на мировой арене.

Уже в ближайшее время Фил Симмонс представит публике концепт-кар и новый среднеразмерный кроссовер, разработанные в соответствии с фирменным стилем Haval. Премьера состоится в России, которая является приоритетным и стратегически важным рынком для компании, 29 августа в рамках Московского Международного Автомобильного Салона 2018 (ММАС 2018). В дальнейшем новый кроссовер встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, запуск которого состоится в 1 квартале 2019 года.

Англичанин Фил Симмонс работает в сфере автомобильного дизайна более 29 лет. До сотрудничества с Haval он занимал должность директора по дизайну экстерьера Land Rover. Под его руководством были созданы такие модели, как Range Rover и Range Rover Sport 2018 года, Range Rover Velar 2017 года, Range Rover Evoque, Discovery и Discovery Sport 2016 года. Также Фил возглавлял дизайнерскую группу, которая разработала интерьер и экстерьер более ранних моделей: Range Rover 2013 года и Range Rover Sport 2014 года. С 1999-го по 2007 год Фил Симмонс работал в разных подразделениях концерна Ford, где отвечал за дизайн таких автомобилей, как Ford Fiesta (6 поколение) 2009 года, Ford Fusion 2005 года, Mercury Milan и Lincoln MKZ. Еще ранее в Великобритании дизайнер работал над различными проектами, в числе которых экстерьер Range Rover 2003 года и интерьер BMW Mini 2002 года.

