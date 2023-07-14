В Китае началось производство обновленного Haval H5

Кроссовер поступит в продажу в конце года, а официальное появление на российском рынке ожидается в 2024 году

Новое поколение Haval H5 во многом вдохновлено кроссовером Haval Dargo и пикапом Great Wall Poer KingKong. Габариты новинки составят: длина - 5190 мм., ширина - 1905 мм., высота - 1835 мм., а колесная база - 3140 мм.

Новый Haval H5 оснащается бензиновым и дизельным турбомоторами объемом 2,0 л. Мощность составит 218 л.с. и 122 л.с. соответственно. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный (Part-Time с жестким подключением передней оси).