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14 июл 2023

В Китае началось производство обновленного Haval H5

В Китае началось производство обновленного Haval H5
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер поступит в продажу в конце года, а официальное появление на российском рынке ожидается в 2024 году

Новое поколение Haval H5 во многом вдохновлено кроссовером Haval Dargo и пикапом Great Wall Poer KingKong. Габариты новинки составят: длина - 5190 мм., ширина - 1905 мм., высота - 1835 мм., а колесная база - 3140 мм.

Новый Haval H5 оснащается бензиновым и дизельным турбомоторами объемом 2,0 л. Мощность составит 218 л.с. и 122 л.с. соответственно. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный (Part-Time с жестким подключением передней оси).

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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