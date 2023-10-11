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11 окт 2023

В Китае стартовали продажи Haval Raptor

В Китае стартовали продажи Haval Raptor
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval, входящая в концерн Great Wall Motor, начала официальные продажи нового гибридного внедорожника Raptor. Стартовая стоимость автомобиля - 165 800 юаней (2 270 000 рублей)

Предварительные продажи автомобиля по предзаказам начались еще в августе. С того момента очередь на получение новенького внедорожника растянулась на 25 000 человек. Как стало известно, новым владельцам Raptor компания предоставит скидки (до 5 000 юаней) в случае приобретения автомобиля по принципу трейд-ин или бесплатно подарит пожизненную гарантию на систему полного привода и установит беспроводную зарядку для телефона, если ранее покупатель владел автомобилем бренда Haval.

В дизайне Haval Raptor прослеживаются черты знакомого в России внедорожника Haval Dargo. Raptor получил более “квадратную” форму кузова с фарами как у “Гелика” и крупной решеткой радиатора. О схожести в интерьерах двух автомобилей говорит также идентичное многофункциональное рулевое колесо и формы дефлекторов климатической системы в салоне. Спереди устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Приборная панель также цифровая с диагональю дисплея 13,2 дюйма. Габариты автомобиля составляют: 4800/1916/1822 мм., а колесная база - 2738 мм.

Стандартная версия Haval Raptor оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор и один электромотор. Суммарная мощность - 378 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а у флагманской комплектации с более мощным электромотором - 384 л.с. и 750 Нм. Емкость аккумулятора - 19,1 кВт*ч или 27,5 кВт*ч.  Запас хода только на электротяге - 102 и 145 км соответственно. Привод - передний или полный с блокировкой заднего дифференциала.
 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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