В России стартовал приём предзаказов на кроссовер Haval Dargo

Российское представительство Haval объявило предзаказ на модель Drago. Продажи кроссовера должны стартовать уже летом. Интересно, но стоимость автомобиля не раскрывается.

На данный момент заявлена лишь одна комплектация - Tech Plus. Она считается максимальной, и ее оснащение, соответственно, крайне богатое. Из интересных опций, к примеру, стоит отметить водительское кресло с функцией массажа и сразу три дисплея на центральной консоли - панель приборов на 10,2 дюйма, 12,3-дюймовый экран медиасистемы и проекционный дисплей. Заявлен и набор телеметрических систем с функцией управления интерфейсом машины через смартфон.

Что касается водительских ассистентов, то машина подходит под второй уровень автономности – здесь установлен адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, функция удержания в полосе. Силовые установки официально не раскрываются, но по предварительным данным кроссовер предложат клиентам с двухлитровым 190-сильным турбо-мотором в паре с 7-ступенчатым роботом.