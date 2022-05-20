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20 май 2022

В России стартовал приём предзаказов на кроссовер Haval Dargo

В России стартовал приём предзаказов на кроссовер Haval Dargo
Автор фото: фирма-производитель
Российское представительство Haval объявило предзаказ на модель Drago. Продажи кроссовера должны стартовать уже летом. Интересно, но стоимость автомобиля не раскрывается.
На данный момент заявлена лишь одна комплектация - Tech Plus. Она считается максимальной, и ее оснащение, соответственно, крайне богатое. Из интересных опций, к примеру, стоит отметить водительское кресло с функцией массажа и сразу три дисплея на центральной консоли - панель приборов на 10,2 дюйма, 12,3-дюймовый экран медиасистемы и проекционный дисплей. Заявлен и набор телеметрических систем с функцией управления интерфейсом машины через смартфон. 
 
Что касается водительских ассистентов, то машина подходит под второй уровень автономности – здесь установлен адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, функция удержания в полосе. Силовые установки официально не раскрываются, но по предварительным данным кроссовер предложат клиентам с двухлитровым 190-сильным турбо-мотором в паре с 7-ступенчатым роботом.

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