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6 апр 2022

В России стартовало производство внедорожника Haval Drago

В России стартовало производство внедорожника Haval Drago

Марка Haval официально подтвердила начало сборки модели Dargo на заводе в Тульской области. Старт продаж внедорожника назначен на лето этого года

Для начала давайте разберемся с силовыми установками данного автомобиля. На нашем рынке машина будет оснащена лишь одним двухлитровым турбо-мотором, который развивает 190 лошадиных сил.  Мотор работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач производства компании Getrag. Надо сказать, что эта же коробка ставится на кроссоверы F7 и F7X,  а до этого на H6 Coupe, который в нашей стране не сыскал большой популярности.  Стоит отметить, что Drago будет предложен в конфигурации с передним и полным приводом.

Пару слов о габаритах и оснащении новинки. Модель получилась достаточно крупной. Точные размеры следующие - 4620x1910x1780 миллиметров при дорожном просвете в 200 миллиметров. Любопытно, но то же Land Cruiser Prado будет лишь на двадцать сантиметров крупнее китайца.  В  базовую комплектацию Haval Dargo для России войдут подогрев всех сидений и руля, электрообогрев лобового стекла по всей площади и форсунок омывателя. Кроме того, российскую версию вседорожника будут оснащать бачком для омывающей жидкости увеличенной ёмкости. Важно отметить, что в старших версиях кроссовер оснастят и системой автопилота  - с адаптивным круиз-контролем и системой мониторинга дорожных знаков и разметки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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