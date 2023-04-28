В Россию едет бюджетный Haval

Российское представительство концерна Great Wall анонсировало очередную новинку для нашего рынка. Этим летом стартуют продажи кроссовера Haval M6

Нашим соотечественникам машина может показаться знакомой. Это и неудивительно, так как она представляет из себя рестайлинговый вариант кроссовера H6, который несколько лет назад продавался у нас в России.

Haval M6 придёт в Россию с турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. Он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым преселективным «роботом». По неподтвержденным данным – именно те же агрегаты устанавливаются на Haval Jolion. В перечне оборудования упомянуты обогрев передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида со статичной разметкой, климат-контроль, USB-порты, запуск двигателя кнопкой, медиасистема с дисплеем диагональю 10,3 дюйма.