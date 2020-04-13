В Россию едет Haval, который нам давно знаком

Компания Haval будет выпускать на предприятии в Тульской области рамный внедорожник H5

Знакомый индекс, не правда ли? Да, Haval H5 – слегка перелицованный Great Wall Hover, который уже ранее снискал некоторую популярность у нашего покупателя. Интересно, что при производстве модели H5 на заводе в Тульской области применят те же технологии, что и на флагманском внедорожнике H9. Речь идет об электрофоретическом покрытии всего кузова, нанесении антикоррозийного воска на двери и крышку багажника, а также на раму и подвеску автомобиля.

А что по технике? Напомним, что внедорожник в исполнении от Great Wall оснащался двухлитровым турбо-мотором от Mitsubishi, мощностью в 150 лошадиных сил. В нашем случае внедорожник предложат с двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым мотором с наддувом, доступным в двух вариантах форсировки — 150 и 177 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с электронным управлением.