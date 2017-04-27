На российском рынке появится новый кроссовер премиального отделения компании Great Wall, марки Haval

В базе Росстандарта появилась информации о получении компанией Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель Great Wall СС6490АВМ04. Под этим индексом в Китае продается семиместный кроссовер Haval H7L, удлиненная версия H7.

Длина Haval H7L составляет 4900 мм (+200 мм к стандартной версии), причем вопреки трендам, увеличение произошло не за счет растягивания колесной базы, которая осталась прежней (2850 мм), а за счет увеличения задней части кроссовера.

В России кроссовер будет продаваться с 2-литровым турбодвигателем, который специально для нашего рынка дефорсировали с 231 до 224 л.с. В качестве трансмиссии предлагается исключительно 7-ступенчатая роботизированная коробка Getrag с двумя сцеплениями. Кроссовер имеет передний привод.

Семиместным кроссовер можно назвать лишь по китайским меркам: пространство для ног пассажиров «галерки» исчезающее мало, здесь будет тесно даже детям. В Китае кроссовер имеет достаточно богатое базовое оснащение: парктроники, 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, развлекательная система с 10,2-дюймовым экраном. В числе опций: биксеноновые фары, автопарковщик, панорамная крыша.