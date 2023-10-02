В Россию привезли Haval H5

Модельный ряд китайской марки Haval в России неофициально пополнился обновленным внедорожником H5. Автомобиль оценивается от 5 300 000 рублей

Продажи автомобиля на родном рынке стартовали в конце августа. В основу данной модели лег пикап Great Wall Poer King Kong. В связи с этим размеры автомобиля стали больше по сравнению с предыдущей генерацией: 5190х1905х1835 мм., а колесная база - 3140 мм. Можно заметить, что некоторые элементы экстерьера вдохновлены кроссовером Dargo (DaGou), который официально присутствует на российском рынке. Внутри автомобиля устанавливается 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая “приборка” диагональю 10,25 дюймов.

Модификая Haval H5, которую привезли по схеме параллельного импорта в Россию, оснащается бензиновым агрегатом объемом 2,0 л. Мощность - 224 л.с, и 400 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 170 км/ч. Средний расход топлива - 9,9 л. на 100 км. В паре с мотором работает 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный типа Part-Time.