В Россию привезли новый Haval Raptor

Модельный ряд китайской компании Haval неофициально пополнился новым гибридным внедорожником Raptor. Продажи автомобиля на родине начались в октябре со стартовой стоимостью в 165 800 юаней (2 097 000 рублей). Российский ценник соответственно в два с половиной раза больше, почти 5 000 000 рублей

Haval Raptor отличается “квадратной” формой кузова, как у “Гелендвагена”. Во многом дизайн схож с хорошо известным в России Haval Dargo. Об этом говорит крупная решетка радиатора с вертикальными вставками, круглые фары с квадратными рамками и идентичное оформление интерьера. На передней панеле тут также установлен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 13,2-дюймовая цифровая “приборка”.

По габаритам Raptor слегка больше Dargo: длина - 4680 мм. (4800 мм с запаской), ширина - 1916 мм., высота - 1822 мм. Колесная база идентичная - 2738 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм, а глубина преодолеваемого брода - 560 мм. Углы съезда и въезда - 24 и 30 градусов соответственно.

В Россию привезли стандартную комплектацию, которая оснащается гибридной силовой установкой с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л. и одним электромотор. Суммарная мощность - 378 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Самая дорогая версия в Китае оборудована более мощным электромотором. Суммарная мощность - 384 л.с. и 750 Нм. Обеим модификациям положены батареи на 19,1 кВт*ч или 27,5 кВт*ч. Запас хода только на электротяге - 102 и 145 км соответственно. Привод передний или полный, с блокировкой заднего дифференциала.

