В Узбекистане будут собирать автомобили Haval

Автомобильный завод ADM-Jizzakh и китайский концерн Great Wall Motors подписали стратегическое соглашение, согласно которому в Узбекистане будет локализовано производство автомобилей марки Haval

Первый этап сборки начнется уже в этом году, но пока нет точной информации, какая модель первой встанет на конвейер. Поскольку китайская компания намерена производить в Узбекистане автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками, вероятно, первенцами станут кроссоверы H6 или Xiaolong.

Напомним, что завод ADM-Jizzakh в Узбекистане на данный момент выпускает 16 моделей под брендами Kia и Chery. Более того, в ближайшем будущем ряд заводов в Узбекистане локализует производство автомобилей марки BYD и JAC.