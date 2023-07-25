Автомобильный портал Motorpage
25 июл 2023

В Узбекистане будут собирать автомобили Haval

В Узбекистане будут собирать автомобили Haval

Автомобильный завод ADM-Jizzakh и китайский концерн Great Wall Motors подписали стратегическое соглашение, согласно которому в Узбекистане будет локализовано производство автомобилей марки Haval

Первый этап сборки начнется уже в этом году, но пока нет точной информации, какая модель первой встанет на конвейер. Поскольку китайская компания намерена производить в Узбекистане автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками, вероятно, первенцами станут кроссоверы H6 или Xiaolong.

Напомним, что завод ADM-Jizzakh в Узбекистане на данный момент выпускает 16 моделей под брендами Kia и Chery. Более того, в ближайшем будущем ряд заводов в Узбекистане локализует производство автомобилей марки BYD и JAC.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval M6

Стартовали продажи Haval M6 в России

24 июля 2023

Новый Haval H9 был замечен на дорогах Китая

19 июля 2023

Появились подробности о новом внедорожнике от Haval

17 июля 2023
Haval Dargo

Представлен обновленный Haval Dargo

14 июля 2023
Haval H5

В Китае началось производство обновленного Haval H5

14 июля 2023
Haval H6

Обновился Haval H6

11 июля 2023

 Новости Haval

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься!
Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 4 0