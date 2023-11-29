Veyron, но не Bugatti. Опубликованы первые данные по новому кроссоверу от Haval

Китайская компания Haval запатентовала новый кроссовер под название Veyron. Согласно информации, предоставленной китайскими СМИ, автомобиль получит гибридную силовую установкой и будет стоить от 200 000 юаней (примерно 2 473 000 рублей)

Согласно патентным изображениям, автомобиль получит брутальный дизайн с динамично выглядящим профилем. Бросаются в глаза Т-образная светодиодная оптика, крупные бампера и эффект “парящей” крыши. Задние фонари не только соединяются между собой по всей ширине багажной двери, но также и доходят до спойлера. Точные габариты пока не приводятся, однако если автомобиль будет позиционироваться выше недавно дебютировавшего Haval Raptor, то его длина может достичь 5000 мм. Ожидается, что автомобиль получит 6- и 7-местную компоновку салона и усовершенствованную систему помощи водителю ADAS GWM.

Вероятнее всего, Haval Veyron будет оснащаться гибридной силовой установкой Hi4 c 1,5-литровым турбомотором. Такая же система лежит в основе Raptor. Пиковая отдача - 378 л.с. и 750 Нм.