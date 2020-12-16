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16 дек 2020

Автомобиль-ураган раскрыл свои характеристики

Автомобиль-ураган раскрыл свои характеристики
Автор фото: фирма-производитель

Hennessey официально представили свой ультимативный проект – спорткар Venom F5. В наличии много карбона и очень мощный двигатель

Начнем, как раз, с него. Здесь установлен восьмицилиндровый мотор объемом 6,6 литра.  Мощность его, конечно, поражает воображение. К слову, когда машина еще только была анонсирована, мы в редакции Motorpage гадали на силовые характеристики движка. Ставки делали на вилку 1000-1500 лошадиных сил, однако, реальность превысила все наши смелые ожидания.

1842 лошадиные силы – это не просто мощно – это ультимативно! Ультимативны и пятьсот километров в час максимальной скорости. А что там с разгоном? Отвечаем -  три секунды до сотни и меньше пяти секунд до двухсот.  Представители компании уже сообщили, что проведут официальные заезды по достижению рекорда скорости, которые будут доступны для наблюдения всем желающим.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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