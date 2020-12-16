Автомобиль-ураган раскрыл свои характеристики

Hennessey официально представили свой ультимативный проект – спорткар Venom F5. В наличии много карбона и очень мощный двигатель

Начнем, как раз, с него. Здесь установлен восьмицилиндровый мотор объемом 6,6 литра. Мощность его, конечно, поражает воображение. К слову, когда машина еще только была анонсирована, мы в редакции Motorpage гадали на силовые характеристики движка. Ставки делали на вилку 1000-1500 лошадиных сил, однако, реальность превысила все наши смелые ожидания.

1842 лошадиные силы – это не просто мощно – это ультимативно! Ультимативны и пятьсот километров в час максимальной скорости. А что там с разгоном? Отвечаем - три секунды до сотни и меньше пяти секунд до двухсот. Представители компании уже сообщили, что проведут официальные заезды по достижению рекорда скорости, которые будут доступны для наблюдения всем желающим.