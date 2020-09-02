В Hennessey готовятся представить нечто монструозное

Известное на весь мир техасское тюнинг-ателье Hennessey продолжает развивать линейку сумасшедших трехосных пикапов. Американцы взялись за пикап Ram TRX — они создают на его базе могучую шестиколесную машину с именем Mammonth 6x6

Уже в базовой заводской спецификации Ram TRX 1500 располагает 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 от машин Dodge серии Hellcat, мощность которого составляет 702 л.с. Однако специалисты Hennessey заказали у тюнинг-ателье Mopar 7,0-литровый агрегат V8 серии Hellephant, который в базовой версии развивает 1014 л.с. Как следует с ним поработав, мотористы Hennessey выжали из него 1217 л.с. Благодаря такой отдаче Mammonth 6x6 станет самым могучим пикапом в истории ателье.

Под трехосную компоновку удлинят раму, бортовые платформы и усилят подвески. Под 1200-сильный двигатель изменят трансмиссию. Ожидаются изменения и в дизайне — применят оригинальные бамперы и слегка переработают светотехнику. «Мы очень рады появлению RAM TRX. Mammonth 6x6 с двигателем Hellephant мощностью 1200 л.с. — это совершенно безумный проект, и именно поэтому мы за него и взялись. Мы собираемся построить только три экземпляра, которые, вероятно, сделают этот пикап самым эксклюзивным и самым дорогим из всех», — говорит основатель и генеральный директор Hennessey Джон Хеннесси.