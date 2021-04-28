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28 апр 2021

В Hennessey представили свой очередной ультимативный проект

В Hennessey представили свой очередной ультимативный проект
Автор фото: фирма-производитель

Это американское тюнинг-ателье славится своими «злыми» проектами, созданными на основе обычных внедорожников и пикапов. Буквально на днях они закончили переделку популярного пикапа RAM. Итак, встречайте проект Mammoth

Взяв за основу обычный Dodge Ram 1500TRX,  инженеры Hennessey подвергли его масштабной переделке. Во-первых, штатный шестилитровый V8 оборудовали новым нагнетателем и доработанной системой впрыска. Электронные «мозги» здесь тоже новые - в результате мощность мотора возросла на триста лошадиных сил (с 717 до 1026).

Также были проведены работы с подвеской и кузовом. Что касается первого пункта, то здесь инженеры увеличили дорожный просвет на шесть сантиметров и установили регулируемые амортизаторы.  Кузов же перекроили, а в особенности его заднюю часть- установили кастомнный кунг и борта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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