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3 июл 2024

Hennessey представила Mammoth 400 на базе последнего Ram 1500 c V8

Hennessey представила Mammoth 400 на базе последнего Ram 1500 c V8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hennessey представила спортивный пикап Mammoth 400. Данная модель является модифицированным Ram 1500 Laramie, последним в своем роде с 5,7-литровым HEMI V8. Всего планируют собрать 250 экземпляров

Mammoth 400 отличается иной окраской в стилистике Dodge Viper, оригинальными черными 22-дюймовыми колесными дисками и немного видоизмененными бамперами. Покупателям предложат три варианта оформления: Viper Red (красный с белыми полосами), Viper White (белый с синими полосами) или GTS Blue (синий с белыми полосами). Помимо этого Mammoth 400 получил выхлопную систему от Borla, амортизаторы FOX и подвеску от RideTech. Отмечается, что также был снижен центр тяжести, что позволило значительно улучшить управляемость.

5,7-литровый HEMI V8 развивает 400 л.с. и 555 Нм крутящего момента. Это последний пикап на базе Ram 1500 с данным агрегатом. В 2025 модельном году компания решила от него отказаться.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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