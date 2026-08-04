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4 авг 2026

Hennessey представила суперкар Blackbird

Hennessey представила суперкар Blackbird
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Hennessey представила новый суперкар Blackbird. Новинка получила атмосферный мотор, механическую коробку передач и полностью лишилась современных цифровых экранов в салоне.

Blackbird отсылает к сверхзвуковому самолету-разведчику Lockheed SR-71 Blackbird. Суперкар станет третьей полностью оригинальной моделью бренда после Venom GT и Venom F5, однако фактически придет на смену последнего. Производство начнется в 2029 году. Всего компания выпустит 71 экземпляр. Стоимость каждой машины составит 2,5 млн долларов, что эквивалентно 200 млн рублям.

Суперкар оснащен атмосферным двигателем V8 объемом 6,2 литра, разработанный совместно с Ilmor Engineering. Его максимальная мощность составляет 850 л.с. при 9000 об/мин. Вся тяга передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Кузов модели выполнен из углепластика. Вес суперкара составляет 1360 кг. Blackbird разгоняется до «сотни» за 2,5 с. Максимальная скорость – 354 км/ч.

Отдельно стоит упомянуть традиционный интерьер с аналоговой приборной панелью и полным отсутствием цифровых тачскринов. Управление всеми системами автомобиля происходит через «шайбу» на центральном тоннеле. Завершает образ кнопка запуска двигателя на потолочной панели, выполненная в стиле «переключателя» в самолете.
 

При написании новости использовалась информация:
hennesseyspecialvehicles

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