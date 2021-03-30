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30 мар 2021

Hennessey Venom F5 станет самым быстрым суперкаром на планете

Hennessey Venom F5 станет самым быстрым суперкаром на планете
Автор фото: фирма-производитель

Американское ателье Hennessey всё ещё работает над доводкой своего хардкорного гиперкара Venom F5, а ведь автомобиль был представлен еще в декабре прошлого года. Вся модернизация происходит ради достижения высокой цели – стать самым быстрым автомобилем на планете

Да, своих амбиций в ателье не стесняются – лично  Джон Хеннесси заявил, что компания готовится к победам в скоростных заездах и завоеванию почетных титулов. Напомним, что на данный момент, самым быстрым серийным автомобилем на планете является SSC Tuatara, который смог разогнаться до 455 километров в час. Между тем, расчетная скорость «Венома» составляет ровно 500 километров в час. Дорожных тестов, которые могли бы выступить подтверждением данной величины, пока не проводилось.

Впрочем, в Hennessey планируют разработать и заряженную модификацию F5 с индексом GTR. Правда приоритетом здесь будет не скорость, а аэродинамика и прижимная сила. Компания планирует вывести данную машину на Нюрбургринг, где раскроются все ее преимущества.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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