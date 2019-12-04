Hennessey прокачает новый Corvette по полной

Восьмицилиндровый штатный мотор среднемоторного Corvette сможет развивать до 1 200 л.с., и глава ателье Джон Хеннесси уже заявил, что ателье действует в соответствии с пожеланиями потенциальных клиентов

Собственно, в Hennessey планируют предложить для доработки восьмого поколения "Корвета" несколько программ разной степени «радикальности». Минимальная и самая доступная будет включать в себя, по большому счету, замену выхлопной системы. Использование одного нагнетателя поднимет отдачу мотора со штатных 500 до 700 л.с., а комплект двойного турбонаддува плюс кованые компоненты в двигателе позволят надеяться на мощность в 1 200 "лошадей".

Вместе с «заряжанием движка» компания планирует подготовить альтернативный карбоновый бодикит, регулируемую подвеску, тормозные механизмы Brembo и несколько вариантов колесных дисков. Занятный факт - в Chevrolet еще до дебюта восьмого "Корвета" обещали настроить бортовую электронику таким образом, чтобы в ее работу нельзя было вмешаться. Очевидно, тем самым производитель пытается дистанцировать спорткар от тюнинг-ателье в расчете на то, что клиенты будут покупать заряженные модификации «от производителя». По всей вероятности, в Hennessey, похоже, нашли способ обойти препятствия.