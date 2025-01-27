Hongqi показала новый электрический седан Tiangong 05 с запасом хода до 750 км

Китайская компания Hongqi опубликовала изображения своей следующей новинки - электрического седана Tiangong 05. Продажи автомобиля на родном рынке начнутся до конца этого года

Линейка под названием Tiangong будет включать три модели. Помимо седана, речь идет о среднеразмерном и полноразмером кроссоверах. Все модели построены на одной платформе, которую компания также планирует использовать для MPV. Если мы говорим про седан, то автомобиль получил 286-сильный электромотор и две батареи на выбор с запасом хода 550 или 750 км (по циклу CLTC). Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

Дизайн Tiangong 05 основан на концепте Hongqi E009. Автомобиль также выделяется кузовом в стиле фастбэк, Y-образной задней оптикой, спортивными бамперами и вертикальной хромированной накладкой спереди, протянувшейся до лобового стекла. Габариты: 4820/1915/1480 мм., при колесной базе 2900 мм. Внутри можно заметить единственный центральный тачскрин на передней панели, мультируль с двумя кнопками и яркое оформление интерьера. В оснащении заявлен проекционный дисплей на 65 дюймов.