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19 сен 2023

В Белоруссии будут производить автомобили марки Hongqi

В Белоруссии будут производить автомобили марки Hongqi

Как стало известно, автомобильная компания Hongqi в ближайшее время организует сборку кроссовера HS5 на белорусском заводе “Юнисон”

На завод уже прибыла первая партия из 26 машинокомплектов. На первом этапе планируется крупноузловая сборка, но позже, вероятно, будет осуществляться полностью локализованное производство. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано 1000 экземпляров HS5. 

Напомним, что в России официально представлено первое поколение кроссовер (2019 модельного года). Автомобиль на рынке оценивается от 4 990 000 рублей. Рестайлинг данной модели представили на родине в этом году. Автомобиль отличается брутальным дизайном и более мощной силовой установкой.

Обновленный HS5 оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатый “автомат” Привод - передний или полный.
 

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