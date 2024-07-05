Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2024

В Китае стартуют продажи гибридной версии кроссовера Hongqi HS7

В Китае стартуют продажи гибридной версии кроссовера Hongqi HS7
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Hongqi пополняет свой модельный ряд гибридной модификацией кроссовера HS7. Предварительные продажи стартуют на следующей неделе. Напомним, что его бензиновая версия официально представлена на российском рынке

Никаких видимых изменений у гибрида не будет, кроме соответствующего шильдика на задней двери багажника. Напомним, что габариты модели 4995/1960/1760 мм., а колесная база - 2920 мм. Конкретные комплектации пока не раскрываются, но судя по изображениям, гибридный HS7 получил 6- и возможно 7-местный салон. Передние и задние сиденья оборудованы вентиляцией, массажем и подогревом. Электрорегулировка имеется только у первого ряда сидений.

Новый HS7 оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый “атмосферник” мощностью 163 л.с. и один электродвигатель. Привод может быть как передний, так и полный. Запас хода на электротяге составит 92 и 83 км в соответствии с приводом.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hongqi HS3

В России начали продавать новый кроссовер Hongqi HS3

28 июня 2024

Автомобили Hongqi интегрируют в сеть замены аккумуляторов Nio

25 июня 2024
Hongqi Guoli

В Hongqi рассказали, сколько будет стоить их роскошный представительский седан Guoli

13 июня 2024

Новый гибридный Hongqi H5 заметили во время тестов в Китае

30 мая 2024
Hongqi EHS7

Электрический Hongqi EHS7 получит технологии замены аккумуляторов

15 мая 2024
Hongqi EH7

Седан Hongqi EH7 получил версию кабриолет

25 апреля 2024

 Новости Hongqi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X6 Pro - livan x6 pro (2023) минимумы и максимумы Тест драйв
05 июля 2024

Livan X6 Pro
"Минимумы и максимумы"
Belgee X50 - belgee x50 (2023) новое гражданство «китайца»
Тест драйв
01 июля 2024

Belgee X50
"Новое гражданство «китайца»"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) гибрид с секретом
Тест драйв
26 июня 2024

Evolute i-Space
"Гибрид с секретом"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 8 4 0