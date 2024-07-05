В Китае стартуют продажи гибридной версии кроссовера Hongqi HS7

Китайская марка Hongqi пополняет свой модельный ряд гибридной модификацией кроссовера HS7. Предварительные продажи стартуют на следующей неделе. Напомним, что его бензиновая версия официально представлена на российском рынке

Никаких видимых изменений у гибрида не будет, кроме соответствующего шильдика на задней двери багажника. Напомним, что габариты модели 4995/1960/1760 мм., а колесная база - 2920 мм. Конкретные комплектации пока не раскрываются, но судя по изображениям, гибридный HS7 получил 6- и возможно 7-местный салон. Передние и задние сиденья оборудованы вентиляцией, массажем и подогревом. Электрорегулировка имеется только у первого ряда сидений.

Новый HS7 оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый “атмосферник” мощностью 163 л.с. и один электродвигатель. Привод может быть как передний, так и полный. Запас хода на электротяге составит 92 и 83 км в соответствии с приводом.