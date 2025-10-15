Белорусский завод «Белджи» заморозил проект своего электрического кроссовера Belgee EX50 ввиду нерентабельности. Однако есть и хорошая новость — вместо давно ожидаемой «электрички» Belgee на конвейер поставят сразу несколько «зеленых» моделей из свежего арсенала Geely
Причины отказа от выпуска долгожданного электрического SUV EX50 емко сформулировал руководитель предприятия Геннадий Свидерский — дело в высокой стоимости компонентов электропривода, сделавшей проект неконкурентоспособным. Такой исход, слов нет, печален. Ведь, как ранее писала «Автопанорама», разработка реализовывалась усилиями не только предприятия «Белджи», но также Объединенного института машиностроения НАН и ряда локальных производителей компонентов. Так, электродвигатель должен был выпускаться на заводе «Могилевлифтмаш», силовая электроника — на Новополоцком предприятии «Измеритель», китайские батарейные модули планировала собрать белорусская 1AK-Group, а металл должен был быть российским. Предполагалось, что новинка получит электроагрегат пиковой мощностью 163 л.с. и литий-ионную батарею емкостью 65 кВт·ч.
Однако «зеленому» направлению «Белджи» — быть! Как проинформировал Свидерский, до конца года завод запустит сразу четыре модели на альтернативных источниках. Первая такая новинка — кроссовер Belgee X80 PHEV — создана на базе гибридного SUV Geely Galaxy Starship 7. Ее крупноузловой выпуск наладят уже в третьем квартале текущего года, причем в ближайших планах поставки модели в Россию. При габаритах 4740х1905х1685 мм и 5 местной компоновке салона новинка оборудована параллельной гибридной силовой установкой. За ускорение отвечают электродвигатель на 218 л.с. и 1,5 литровый 112 сильный «атмосферник». Электрическая подпитка происходит от батарейного блока на 8,5 и 19,1 кВт·ч, и для российского рынка почти наверняка выберут наиболее емкий вариант аккумулятора. В этом случае X80 PHEV сможет преодолеть до 120 км исключительно на электротяге, а в гибридном режиме запас хода составит и вовсе 1420 км по циклу CLTC.
Второй в очереди на локализацию — компактный электрокроссовер Geely Xingyuan, по форм-фактору близкий к выпавшему из обоймы Belgee EX50. Автомобиль, построенный на современной модульной платформе GEA, имеет габариты 4135х1805х1570 мм и независимую заднюю подвеску. За ускорение отвечает электромотор, смонтированный на задней оси. Базовый агрегат выдает 79 л.с. и питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора CATL на 30,1 кВт·ч. Для более дорогой версии предусмотрены мотор на 116 л.с. и батарея на 40,1 кВт·ч. Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд батареи с 30 до 80% всего за 24 мин. Запас хода заявлен на отметке 430 км. Анонсированы адаптация к российским условиям в виде русифицированных медиацентра и приборки, а также «зимний» пакет. Продажи новинки на белорусском рынке под брендом Geely намечены на октябрь.
Наконец, завершается подготовка к запуску еще двух проектов — битопливных седанов Belgee S50 с силовыми установками, работающими, соответственно, на бензине/пропане и бензине/метане. Последний вариант помогала готовить к производству российская ГК «АТС», участвующая в производстве LADA Vesta CNG.
