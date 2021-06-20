"Классовый отбор. Без лишнего пафоса"

В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня черед кроссоверов D-класса средней руки
Рыночные перспективы ветви D-SUV особенных опасений в России не вызывают, продажи таких автомобилей если и сойдут когда-нибудь на нет, то лишь вместе со всем остальным рынком. Так устроен мир: всегда найдется кто-то, кому требуется чуть больше, чем остальным.
Кроссоверы этой категории даже у нас не считаются полноразмерными, а что уж говорить про США, где класс этого сегмента – размер самый что ни на есть средненький. И все же здесь мы уже вправе рассчитывать на двигатель под «250», полновесные семь мест и внушительную колесную базу, которая у иных моделей зашкаливает за три метра. Кстати, сегодня мы намеренно оставили за скобками внедорожники – автомобили рамной конструкции и с полным набором внедорожного «железа» в трансмиссии. Они заслуживают отдельного разговора.
Экономические неурядицы последних лет не смогли нанести сегменту D-SUV значительного урона. Из потерь вспоминается Ford Explorer, покинувший рынок в ходе известного демарша бренда. Похожая ситуация чуть раньше сложилась и с соплатформенными Opel Antara и Сhevrolet Captiva. Но, так или иначе, основные игроки остались. Это кроссоверы корейских, японских, китайских, одного американского и одного европейского производителей.
Поскольку дело мы имеем все же не с премиум-классом, рекордов мощности ждать не стоит. Тем не менее отдельным экземплярам есть чем в этом смысле похвастать. Сразу несколько моделей имеют в своем арсенале V6 мощностью 249 л.с. – в частности, Toyota Highlander и Hyundai Santa Fe. Однако рекордсменом стал Chevrolet Traverse, чей 3,6-литровый V6 выдает аж 318 «лошадей» при 360 Нм крутящего момента. Пожалуй, в России это и самый длинный автомобиль в классе, его колесная база вытянулась до 3071 мм. А приобрести гиганта сегодня можно от 3 760 000 рублей.
Он же оказался и наиболее быстрым – Сhevrolet Traverse по документам разгоняется до сотни за 7,6 с. А его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Но по этому показателю конкуренты уже не отстают. Те же 210 км/ч cпособны развить топовые версии Hyundai Santa Fe и Mazda CX-9. Столь же быстрым является Nissan Murano, который, кстати, занимает вторую строчку после «американца» в скорости разгона до сотни – «японец» с V6 под капотом делает это за 7,9 с, тогда как его гибридная версия – чуть медленнее.
Казалось бы, все говорит за то, чтобы «американцу» быть и самым дорогим. Ведь в классе D-SUV только Traverse демонстративно презрел отечественные реалии в виде налоговой планки. Однако нашлись еще более отчаянные претенденты. Долго изучать прайс-листы не пришлось, чтобы понять: самый дорогой кроссовер этого сегмента – Toyota Highlander. Как минимум за 3 861 000 рублей дилеры японской компании предлагают очень хорошо укомплектованный полноприводный автомобиль с 3,5-литровым 249-сильным бензиновым двигателем V6 и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Вторая же комплектация (она же топовая) стоит уже 4 464 000 рублей и включает все, что только доступно из опций, за исключением окраски в перламутровые цвета и «специальный металлик». С этой цифрой сложно конкурировать.
Класс автомобилей, о котором речь, весьма завидный. Именно поэтому «снизу» в него стучится целый выводок китайских моделей, не имея порой для того веских оснований: у кого мотор слабоват, у кого привод только на одну ось или колесная база недотягивает. Среди таких моделей можно выделить JAC S7 за 1 449 900 рублей в базовой комплектации с передним приводом, 150-сильным мотором и роботизированной трансмиссией. Он собрал практически все перечисленные выше допуски, но де-юре вполне может претендовать на лидерство в номинации «самый доступный» в классе D-SUV. От него, к слову, совсем капельку отстал Haval F7 по цене от 1 459 000 рублей.
А вот здесь никаких колебаний и допусков. Skoda Kodiaq – самый популярный автомобиль в классе. Он очень удачно зашел в Россию и, похоже, не собирается уступать лидерство: 20 578 покупателей по итогам 2020 года. Причем ближайших конкурентов – «корейцев» – Kodiaq опережает в два-три раза. Лидерство более чем убедительное.
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