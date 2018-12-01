"К схватке готовы?"

В 2018 году на российский рынок выведено свыше восьми десятков новых или прошедших основательный рестайлинг автомобилей. Все они вступают в борьбу за титул лауреата Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Точная цифра новинок нынешнего года – 81. Именно столько моделей начали продавать в России официальные дилеры автопроизводителей в пределах 2018 календарного года. Об этом было объявлено на деловом завтраке, прошедшем в московском ресторане «Шинок», где собрались члены жюри премии и представители автомобильных брендов. Как выяснилось, самой внушительной по числу номинантов стала категория «Большой кроссовер / внедорожник», собравшая в седьмом сезоне премии сразу 20 машин. Лишь на одну новинку меньше вошло в номинацию «Компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости». При этом новых больших и представительских моделей набралось 13, а список компактных городских моделей включает 12 машин. Еще восемь новинок сформировали номинацию «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет», а девять позиций внесено в специальную категорию «Легкий коммерческий автомобиль / пикап». Кроме того, членам профессионального жюри, включающего 54 автомобильных журналиста, предстоит определить победителей в двух «человеческих» номинациях – «Автоперсона года» и «Лучший PR-департамент автопроизводителя». И в том, и в другом случае будет использован мониторинг СМИ, осуществляемый компанией Mediascope, которая стала генеральным партнером премии «ТОП-5 АВТО».