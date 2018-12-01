"К схватке готовы?"

В 2018 году на российский рынок выведено свыше восьми десятков новых или прошедших основательный рестайлинг автомобилей. Все они вступают в борьбу за титул лауреата Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»
Точная цифра новинок нынешнего года – 81. Именно столько моделей начали продавать в России официальные дилеры автопроизводителей в пределах 2018 календарного года. Об этом было объявлено на деловом завтраке, прошедшем в московском ресторане «Шинок», где собрались члены жюри премии и представители автомобильных брендов. Как выяснилось, самой внушительной по числу номинантов стала категория «Большой кроссовер / внедорожник», собравшая в седьмом сезоне премии сразу 20 машин. Лишь на одну новинку меньше вошло в номинацию «Компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости». При этом новых больших и представительских моделей набралось 13, а список компактных городских моделей включает 12 машин. Еще восемь новинок сформировали номинацию «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет», а девять позиций внесено в специальную категорию «Легкий коммерческий автомобиль / пикап». Кроме того, членам профессионального жюри, включающего 54 автомобильных журналиста, предстоит определить победителей в двух «человеческих» номинациях – «Автоперсона года» и «Лучший PR-департамент автопроизводителя». И в том, и в другом случае будет использован мониторинг СМИ, осуществляемый компанией Mediascope, которая стала генеральным партнером премии «ТОП-5 АВТО».
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Дан официальный старт седьмому сезону премии «ТОП-5 АВТО»
В лонг-лист, который в этом году увеличился на восемь позиций, попал 81 автомобиль. Среди них новинки Audi, Bentley, Cadillac, Lexus, Hyundai, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo и других фирм
Автовладельцы назвали марки с лучшим сервисом
Имидж марки ничто, если ее последующее сервисное обслуживание вызывает только головную боль. Аналитики назвали марки автомобилей, владельцы которых больше всего довольны официальными сервисными станциями
Названы машины, которыми больше всего довольны владельцы
В рейтинге удовлетворенности владельцев новых автомобилей в Северной Америке марка Genesis обогнала Porsche
Самые популярные подержанные SUV в крупных городах. Исследование
Стали известны самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в российских городах-миллиониках
Названы страны с самыми плохими дорогами
Независимая организация World Economic Fourum опубликовала рейтинг стран с самыми плохими дорогами
Премия Топ-5 Авто: лучшие названы!
Подведены итоги ежегодной независимой национальной премии «Топ-5 Авто», жюри которой назвало победителей во восьми номинациях