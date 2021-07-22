"Классовый отбор. Кому шноркель, кому лебедку?"

В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня выстраиваем табель о рангах настоящих внедорожников

Истинных внедорожников становится все меньше. С рынка их упрямо вытесняют кроссоверы, превращая автомобили рамной конструкции в экзотику. Впрочем, последние, помимо рамы, должны обладать завидным клиренсом и мощной трансмиссией с раздаточной коробкой, понижающей передачей и жесткими блокировками дифференциалов. Таких на российском рынке раз-два и обчелся, тем не менее, руководствуясь здравым смыслом, мы все же сочли правильным еще сократить диапазон, выведя за рамки обзора модели ценой более 4 млн рублей.

Неприлично высокая стоимость помешала включить в рейтинг линейку внедорожников от Land Rover, а также автомобили, превратившиеся на российском рынке в своего рода иконы. Например, Jeep Wrangler Rubicon, Toyota Land Cruiser или Mercedes-Benz G-Class. Последний, кстати, не окажись вне конкурса, наверняка стал бы cамым быстрым, самым мощным и самым дорогим в классе. В итоге же в нашем списке небольшой, но разношерстный ряд внедорожников, начиная с тольяттинской Lada Niva в разных ипостасях и заканчивая вполне современными и мощными моделями вроде Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Land Cruiser Prado, мода на которые в России, наверное, не пройдет никогда. При этом о пикапах тоже ни слова, они уже были в нашей рубрике в отдельном материале.

Самый мощный

Внедорожники средней руки не спешат поражать своих владельцев мощностью. В них по традиции больше ценят величину крутящего момента, отчего многие предпочитают версии с дизельными моторами. Поэтому самым мощным внедорожником дешевле 4 млн рублей стал дизельный Kia Mohave с 3-литровым двигателем V6 на 249 л.с., развивающим 549 Нм крутящего момента. Стоит такая машина от 3 759 900 рублей за версию Luxe уже с автоматической 8-диапазонной коробкой передач. На втором месте оказался не «японец», как можно было бы подумать, а «китаец» – бензиновый Haval H9 с 2-литровым 245-сильным турбомотором.

Самый быстрый

Излишне говорить, что тема «погонять» – точно не про рамные автомобили. А черт из табакерки – 585-cильный Mercedes-Benz G-Class AMG G 63 с разгоном за 4,5 с – лишь исключение, подтверждающее правило. Поэтому из числа обычных, гражданских внедорожников настоящих выскочек почти нет. Силы примерно равны, хотя лидер очевиден – тот же дизельный Kia Mohave с разгоном 8,7 с до сотни и максимальной скоростью 190 км/ч. Следом идет Toyota Fortuner с 200-сильным дизелем. Но он на целых 2 с медленнее лидера. Не слишком быстро, но таковы особенности трансмиссий 4х4 – даже разгон до сотни за 12 с в этом классе считается неплохим.

Cамый дорогой

В этой дисциплине внедорожники – особые мастера. Качественное трансмиссионное «железо» стоит дорого (а порой очень дорого), поскольку нынче в правилах хорошего тона обильно сдобрить его сложной электроникой. Нам, приняв верхнюю отсечку в 4 млн рублей, определить самый дорогой внедорожник из оставшихся было нелегко. Так, например, Toyota Land Cruiser Prado со 163-сильной бензиновой четверкой обходится не менее чем в 3 021 000 рублей, в то время как его же 200-сильная дизельная версия как минимум выходит дороже 4 млн, а финиширует уже за 5,3 млн. Продавцы про такие цены говорят, что они «в рынке». И прайс-листы Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport подтверждают. Причем особенно, коль скоро речь зашла о ценах, выделим «малыша» Suzuki Jimny, рассчитанного на «полтора» человека, однако не стесняющегося своих 1 789 000 руб­лей. Мы все понимаем – дизайн, форм фактор, технологический потенциал, но ведь должны, как говорят, оставаться какие-то вещи!

Самый доступный

Зато здесь все просто. Среди традиционных отечественных брендов найти наиболее доступный вариант не составило труда. Самым доступным полноценным внедорожником по-прежнему остается старая добрая трехдверная Lada Niva, к названию которой теперь добавили слово Legend. Всего за 619 900 рублей можно приобрести машину с хорошо известным 83-сильным мотором объе­мом 1,7 л и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Раздаточная коробка с понижающим рядом и блокировкой дифференциала тоже есть. Больше, по сути, в автомобиле ничего и нет. Хотите кондиционер? Заплатите дороже – 695 900 рублей. Эх, где времена, когда за эти деньги продавали хорошо укомплектованный Ford Focus…

Самый популярный

Несложно догадаться, что наиболее доступный внедорожник в России окажется и самым популярным. В 2020 году автомобиль Lada 4x4, как тогда называлась наиболее доступная версия модели, приобрели 29 089 покупателей. Ближайший преследователь – Chevrolet Niva – уступила значительно, ее результат 19 824 штуки. Самым популярным из ульяновских внедорожников стал УАЗ «Патриот» (16 649 единиц). А что, спросите вы, в стане иномарок? Здесь традиционно лидерство уже много лет остается за Toyota Land Cruiser Prado, который в прошлом году разошелся тиражом 11 271 штука. Неплохо для заморского гостя.