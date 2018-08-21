Внедорожник Jeep Wrangler уже давно записан в стан «легендарных» автомобилей нашей эпохи. Рамная конструкция и непревзойденные внедорожные качества сделали его объектом желания тысяч человек по всему миру

В России поклонников у Jeep Wrangler вряд ли меньше, чем в Европе. Но вот купить новое поколение этого внедорожника смогут единицы. Видимо поэтому российское отделение компании и не стало объявлять цены на него, а просто разместило информацию в конфигураторе на своем сайте.

В России новый Jeep Wrangler доступен исключительно с новым 2-литровым турбомотором мощностью 272 л.с. Ни дизельных двигателей, ни старого 3,6-литрового V6 ему не положено. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат». Версий для России три: Sport, Sahara и Rubicon.

Базовая версия Sport стоит 3 150 000 рублей за короткую версию и 3 380 000 рублей за четырехдверный вариант Unlimited. Для сравнения, цены на Jeep Grand Cherokee стартуют с отметки в 3 080 000 рублей.

Базовая версия включает в себя кондиционер, четыре подушки безопасности, тканевый салон, обогрев руля и передних сидений, датчик света, задний парктроник, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, а также мультимедийную систему Uconnect с 5-дюймовым экраном. Причем в базовой версии внедорожник может быть только белого цвета: за любой другой придется доплачивать.

У версии Sahara (от 3 490 000 рублей) крыша и крылья окрашены в цвет кузова, имеется климат-контроль, система дистанционного запуска двигателя и камера заднего вида. Система Uconnect имеет здесь 7-дюймовый экран, а за звук отвечает акустика Alpine. Также автомобиль получил 18-дюймовые легкосплавные колеса.

Самая экстремальная версия Rubicon имеет силовые пороги, блокировки мостов с электроприводом, отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. Но и стоит такая машина уже 3 740 000 и 3 950 000 рублей за короткую и длинную версии соответственно.

Ну а если заказать пакеты опций, то максимальная цена Jeep Wrangler составит около 4,3 миллионов рублей.