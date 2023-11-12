Рынок электромобилей растет благодаря новым моделям и новым брендам. Абсолютно новый Fisker Ocean отвечает обоим требованиям, но насколько он реально хорош?

Хенрик Фискер был талантливым дизайнером: он создал легендарные BMW Z8 и Aston Martin DB9, прежде чем практически в одночасье превратился в автопромышленника. Последняя и самая убедительная его разработка — среднеразмерный электрический кроссовер Fisker Ocean. Этот электрокар, выпускаемый австрийской Magna, призван бросить вызов старой гвардии автопрома. Фискер объявил, что в первый год будет выпущено 20 тыс. Ocean, после чего объем выпуска возрастет до 45 тыс. машин в год. Но не слишком ли самонадеянны такие заявления?

Наш тестовый автомобиль — топовый Fisker Ocean Extreme стоимостью 60?880 фунтов стерлингов. За эти деньги вы получаете батарею емкостью 106,5 кВт⋅ч, два электромотора суммарной мощностью 556 л.с., полный привод и способность разгоняться с нуля до 100 км/ч за достижимые многими электрокарами, но все еще невероятные 4,0 с. Весной выйдет версия начального уровня — Fisker Ocean Sport. Она будет оснащена аккумулятором меньшей емкости (75 кВт⋅ч, которых должно хватить на 440 км), передним приводом и мотором мощностью 271 л.с. Такая версия на три секунды с лишним медленнее в разгоне до сотни, но и стоит почти вдвое дешевле — от 35?970 фунтов стерлингов.

Хенрик Фискер много говорит об энергоэффективности своего нового детища. И его слова подтверждаются не только данными WLTP: спустя два часа тест-драйва при указанном на панели приборов уровне заряда 85 % расчетный запас хода составил 610 км. И даже в конце дня, когда мы проехали в общей сложности 370 км, включая горные серпантины и скоростные автострады, где батарея высаживается гораздо быстрее, автомобиль был полон энергии и демонстрировал готовность преодолеть еще 320 км. Это действительно впечатляет!

Ocean предлагает несколько режимов вождения с небанальными названиями: «Земля», «Веселье» и «Гипер», каждый из которых адаптирован для различных условий. И если «Земля» — это экорежим с «ватным» акселератором и максимальной рекуперацией, а «Гипер» — спортивный, с быстрой обратной связью на руле и мгновенным откликом на нажатие педали газа, то режим «Веселье» пытается невероятным образом сочетать динамичную езду с экономичностью. В режиме Hyper спрятана функция Boost, которая отсчитывает 500 стартов с места при полностью выжатой педали газа, прежде чем автомобиль попросится на сервис для проверки аккумулятора.

Fisker Ocean не легкий: он весит почти на 400 кг больше, чем самая тяжелая Tesla Model Y. Да, этот избыточный вес главным образом приходится на батарею и равномерно распределен между осями (что положительно сказывается на ходовых качествах машины), но он все равно ощутим. По сравнению с Tesla и другими конкурентами ускорение со 100 до 160 км/ч на Ocean кажется вялым. Да и в целом езда не доставляет такого же удовольствия. Слишком много шума от шин и дороги, пружинная подвеска кажется перегруженной. Распределение крутящего момента между осями всегда идет в пропорции 50:50, что никак не изменить. Система контроля тяги тоже работает неидеально, хотя это вполне можно поправить новой прошивкой.

Внутри Fisker Ocean понравился современным минималистичным дизайном, огромным центральным монитором высокого разрешения и эргономичными сиденьями. Тем не менее по уровню роскоши он может не оправдать ожиданий в сравнении с немецкими конкурентами — слишком много пластика и кожзама в отделке. Как и система помощи при вождении Intelligent Pilot: она является шагом к полностью автономному вождению, однако ее реальная эффективность потребует дальнейшей оценки.

Рынок электромобилей сейчас очень насыщен, и найти в нем свою нишу непросто. По своим характеристикам и цене Fisker Ocean пытается занять место среди таких грандов, как Tesla Model Y Performance, Audi Q4 e-Tron, BMW i4 M50 xDrive и Mercedes-Benz EQA. И если в плане динамики и запаса хода эта модель производит благоприятное впечатление, то к ее комфорту, качеству отделки, драйверским ощущениям и используемым технологиям есть вопросы.

Хотя между двумя крайностями у Fisker Ocean есть полноприводная версия Ultra с двигателями мощностью 533 л.с. и ценой около 50 тыс. фунтов стерлингов, но даже ей будет непросто конкурировать с уже известными моделями. Впрочем, это вовсе не означает, что на проекте Хенрика Фискера можно ставить крест. Если эту модель доработать, из нее может получиться действительно неплохой премиальный электрокроссовер. И тогда новая «океанская» волна сможет смыть спесь с немецких и корейских производителей электрокаров.