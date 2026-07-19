Марка KGM выходит на новый уровень, представляя, возможно, свой лучший автомобиль — электрический пикап Musso EV, у которого нет конкурентов на европейском рынке

Конструктивно Musso EV кардинально отличается от привычных рамных автомобилей этого типа. По сути, это кроссовер без задней части крыши — вспомните пикап Santa Cruz, построенный на базе Hyundai Tucson для рынка США, и вы увидите сходство. Некоторые элементы новинки, включая интерьер, заимствованы у других моделей KGM, например у Torres. И да, это не первый электрический KGM (или SsangYong, если уж на то пошло) — ранее были Korando e-Motion и Torres EVX. Но Musso EV уникален: электрические пикапы практически не представлены на европейском рынке, а в своем сегменте безрамный «кореец» и вовсе находится в гордом одиночестве.

Выглядит Musso EV круто: длина больше 5 м и внушительная передняя часть с решеткой радиатора в стиле Jeep со светодиодной полосой. Однако для пикапа он довольно низкий, и дорожный просвет здесь не очень большой. В движение новинка приводится двумя электродвигателями суммарной мощностью 234 л. с., так что не стоит ожидать от нее динамики Ford F-150 Lightning или Tesla Cybertruck. Но разгон до сотни за 8,0 с

в таком автомобиле весьма впечатляет.

Musso EV оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 80,6 кВт‚ч, который, по данным производителя, должен обеспечить запас хода в 388 км. Наши замеры показали, что на автомагистрали средний расход энергии составляет 24,8 кВт‚ч /100 км. Не самый выдающийся результат, но для 2,4 тонного электрического пикапа не так уж и плохо. Это означает, что он способен проехать до 328 км на одной зарядке. В городских условиях энергопотребление падает до 21,4 кВт‚ч, гарантируя запас хода в 376 км, что очень близко к заявленному показателю.

Для сравнения: у электрического Isuzu D-Max EV заряда хватит всего на 260 км. Однако Musso EV не столь хорош в роли рабочей лошадки, поскольку его грузоподъемность в 690 кг значительно ниже тонны, которую может увезти D-Max EV. Способность буксировать прицеп массой 2,3 т — достойный результат, но это ощутимо меньше 3,5 т, которые тянет Isuzu.

Отсутствие рамы значительно улучшает комфорт езды, хотя мы и перевозили в кузове всего пару мешков компоста. Однако по управляемости Musso EV больше напоминает грузовик, что контрастирует с прочими кроссоверными ощущениями в автомобиле. Даже Ford Ranger доставляет больше удовольствия за рулем! А еще электрический пикап слабоват на бездорожье, хотя комплект «зубастых» шин мог бы улучшить ситуацию.

Если вы представляете себе интерьер нового KGM, вспоминая старые модели SsangYong, приготовьтесь удивиться. Салон здесь современный, да и качество материалов в целом хорошее. Однако водительское сиденье нашего тестового автомобиля выглядело довольно изношенным для машины с пробегом менее 9000 км.

Два объединенных 12,3 дюймовых экрана в пикапе смотрятся круто, хотя основной сенсорный дисплей не очень отзывчив, а меню климат-контроля неудобно пользоваться во время движения. Но «медная» отделка и подсветка салона определенно улучшают впечатление от Musso EV.

На втором ряду здесь гораздо комфортнее, чем в рамных «одноклассниках». Спинки заднего дивана регулируются по углу наклона, что делает длительные поездки более комфортными в отличие от конкурентов, где посадка на втором ряду практически вертикальная. Но у этой медали есть и обратная сторона: грузовой отсек тут примерно на 20 см короче, чем у Ford Ranger.

Недавно Musso EV получил право на госсубсидию в 5000 фунтов стерлингов, что позволило снизить его цену до 39?995 фунтов стерлингов (3,85 млн рублей по курсу). Это значительно дешевле Isuzu D-Max EV с его абсурдной стартовой ценой в 60?000 фунтов стерлингов.

Возможно, Musso EV не самый подходящий вариант для тех, кому нужен брутальный внедорожник. Но мы находим его весьма привлекательным в качестве интересной и практичной альтернативы электрическому кроссоверу.