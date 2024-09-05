Поприветствуйте новый южнокорейский бренд KGM и его большой электрический кроссовер Torres EVX! Вы удивитесь, но этот автопроизводитель вам более знаком, чем можно подумать...

KGM, означающий KG Mobility, является новым названием корейского автопроизводителя SsangYong Motor, который присутствовал на рынке Великобритании и ЕС в течение десятилетий, но его продажи были настолько мизерными, что сейчас о нем никто не вспоминает. SsangYong Motor обанкротился в 2022 году, прежде чем KG Group — огромный южнокорейский чеболь, который работает в таких отраслях, как химическая промышленность, сталь и даже СМИ, спас его.

Бренд сменил не только название и владельца, но и дизайн. А заодно расширил модельный ряд, где появилось новое имя Torres, занявшее место между Korando и Rexton. Попавший нам на тест Torres EVX — это электрический кроссовер, который отличается от бензиновой версии в том числе и внешностью с оригинальными ходовыми огнями и активной заслонкой в решетке радиатора, призванной улучшить аэродинамическую эффективность модели.

Аккумуляторная батарея Torres EVX имеет емкость 73,4 кВт·ч (поставляется BYD) и питает один электродвигатель мощностью 204 л.с., приводящий в движение передние колеса. Разгон до сотни занимает у него достойные 8,1 с, а запас хода составляет 460 км. Уже в базовую комплектацию за 44?495 фунтов стерлингов включены подогрев всех сидений и руля, круиз-контроль, 12,3 дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль и куча электронных ассистентов.

Интерьер Torres EVX на первый взгляд выглядит вполне современным — в отличие от прежних моделей SsangYong, которые успевали состариться еще до выхода на рынок. Дизайн аккуратный, с отделкой медного цвета и «парящей» центральной консолью с подстаканниками. Однако единственные «физические» кнопки, которые здесь есть, находятся на руле.

Два широких экрана соединены в единую панель, находящуюся сверху торпедо панели. Похожее решение можно увидеть, например, у Kia или Hyundai, а также у множества китайских кроссоверов. Но загвоздка в том, что сенсорная панель Torres EVX довольно неудобна в использовании: она не очень отзывчива, приходится нажимать на экран по нескольку раз. Добавьте сюда нелогичное меню и то, что все элементы управления «климатом» находятся на том же экране… Ну вы поняли, что уже через несколько километров такая машина начинает бесить.

Но должно же быть и что-то хорошее? Да, в Torres EVX – это задний ряд. Здесь даже для высоких людей достаточно места для ног и головы, хотя мы бы не возражали, если бы дверь открывалась немного шире. Багажник — огромный. Доступ к нему осуществляется через дверь с фейковыми боковыми петлями: на самом деле она не распахивается, а поднимается. Здесь доступно 703 л пространства — более чем на 100 л больше, чем у Skoda Enyaq, примерно на 150 л превышает объем багажника у Renault Scenic и на 250 л — у электрического Mini Countryman. Если бы еще задняя часть не выглядела так, будто машина проглотила шкаф...

На ходу KGM Torres EVX вряд ли порадует заядлых водителей. Ускорение от одного электромотора хорошее, но это при условии, что у вас цепкие шины. Наша тестовая модель оснащалась шинами Nexen Rodian GTX, которые оказались почти безнадежными. Даже в абсолютно сухих условиях не потребовалось много времени, чтобы передние колеса начали проскальзывать, а вести машину в дождь и вовсе будет опасно.

Руль чрезвычайно легкий — его можно крутить одним пальцем. При этом он полностью лишен какой-либо чувствительности и не отличается точностью. Однако плавность хода впечатляет: даже на 20 дюймовых колесах кроссовер отменно отрабатывает неровности. Правда, из-за мягкой подвески EVX любит вихлять, значительно кренясь в крутых поворотах.

В свое время SsangYong сумел найти дорогу к покупателю, предлагая автомобили с хорошим соотношением цены и качества по сравнению с большинством своих конкурентов. О KGM, к сожалению, такого не скажешь: цена Torres EVX даже выше, чем у конкурентов. Учитывая, что машина недотягивает до уровня европейских и корейских «одноклассников», производителю стоит хорошенько задуматься над ценовым позиционированием.

