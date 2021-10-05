Группа Stellantis намерена экспортировать из России автомобили собственного производства и двигатели

Так уж вышло, что марки Peugeot, Citroen, Fiat и Opel, которые формируют евразийскую базу недавно образовавшейся трансконтинентальной автомобильной Группы Stellantis, уже давно с разной долей успеха грызут крепкий орешек российского рынка. Увы, пока ни один из этих брендов не закрепился среди его лидеров, тем не менее продажи брендов Stellantis в сегменте LCV и их доля неуклонно растут. Продуманные меры в сфере маркетинга, ценообразования и производства одну за другой выводят модели вышеупомянутых марок на уровень рентабельности.

Согласитесь, в условиях регулярной рыночной турбулентности это уже немало. Доказательством серьезных намерений Stellantis по еще более глубокой интеграции своего присутствия в России стало торжественное мероприятие на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. В присутствии журналистов, губернатора области и представителей Федеральной антимонопольной службы России «генералитет» из головного офиса Группы Stellantis заявил о расширении бизнеса. Смысл прост: если спрос на автомобили не желает расти необходимыми для существования производства темпами, следует расширять рынки сбыта.

Иначе говоря, Группа готовится стать «номером 1» среди экспортеров автомобилей в Европу. На сегодняшний день Stellantis уже запустил несколько новых производственных проектов в России, увеличив в первом полугодии 2021-го объем выпуска на 200%. Речь идет о начале сборки мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroеn и Opel на общей платформе. Кроме того, стартовала серийная сборка экспортно ориентированных дизельных двигателей, которые будут устанавливаться на собираемые в нашей стране модели Peugeot 408 и Citroеn C4 седан, фургоны Peugeot Expert, Citroеn Jumpy, Opel Vivaro, мини-фургоны Peugeot Partner, Citroеn Berlingo, Opel Combo Cargo, а также компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroеn Berlingo Multispace и Opel Combo Life.

Чтобы переварить столь основательный поток новых транспортных средств из Калуги, руководство Stellantis намерено создать здесь экспортный хаб для отгрузки автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Поставки начнутся во второй половине 2021 года, а до конца 2022-го к уже работающим на заводе брендам присоединится Fiat Professional. В частности, предполагается наладить выпуск модели Fiat Scudo. Более интенсивное использование производственных мощностей повлечет появление в регионе порядка тысячи новых рабочих мест, сообщили представители Группы.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Группы Stellantis в России в I полугодии 2021 го выросли в 2,2 раза к прошлому году – до 8766 автомобилей. Инвестиции в предприятие «ПСМА Рус» составили 550 млн евро. Две сборочные линии позволяют выпускать до 125 тыс. машин в год.