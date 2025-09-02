Stellantis анонсировал свой ответ Volkswagen ID.3

Компания Stellantis анонсировала премьеру нового компактного хэтчбека Leapmotor Lafa 5. Это конкурент Volkswagen ID.3 и других компактных пятидверных электрокаров, в числе которых Peugeot E-308, MG 4, BYD Dolphin и Renault Megane E-Tech

Судя по тизерам, модель будет выделяться динамичным профилем, спортивными бамперами и рельефным капотом, как у Porsche. Также хэтчбек получит фирменную «шахматную» светодиодную оптику и датчик LiDAR, который намекает на расширенные возможности автопилота.

Lafa 5 базируется на платформе LEAP 3.5, на которой также построен среднеразмерный электрокроссовер Leapmotor B10. Предполагается, что хэтчбэк также получит 218-сильный электромотор (240 Нм) и батарею емкостью 67,1 кВт*ч. C таким электродвигателем и аккумулятором кроссовер может проехать до 600 км на одном заряде по циклу CLTC.