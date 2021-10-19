Прыть, с которой российское подразделение Группы Stellantis наращивает присутствие на рынке, внушает уважение. Разбираемся, какое место в этом процессе уготовано полноприводным версиям фургона и микроавтобуса

Строго говоря, полноприводные модификации Рeugeot Traveller и Expert презентовали еще в прошлом году. С тех пор, как вы понимаете, рывка спроса не случилось. Однако российский офис Группы Stellantis, воодушевленный активным развитием своего завода в Калужской области, не ослабляет рыночный прессинг. Поэтому мы вновь на тесте полноприводных модификаций, но уже по особому поводу, о котором чуть позже.

Был бы повод

Если говорить о совокупных продажах Peugeot в России за первую половину 2021 года, то они выросли на 163%, а доля рынка бренда в сопоставлении с аналогичным периодом 2020-го увеличилась в два с половиной раза. Особенно заметный рост отмечен в сегменте микроавтобусов и фургонов – здесь представительство моделей Группы Stellantis составило более 20%, тогда как персональную долю рынка модели Traveller, включая полноприводные модификации, можно выделить на уровне 14%, а модели Expert – 8% в сегменте грузовых фургонов. Что же, спросите вы, при вялом рынке подстегивает продажи? Ответ простой: достоинства продукта, его ценовое позиционирование и локальная сборка. Дешевле модификации короткобазного Traveller 2.0 HDI 150 6MT 4х4 Standard на рынке фактически только отечественный ГАЗ «Соболь БИЗНЕС» 2.7 4WD да легендарная УАЗовская «буханка», ставшая памятником.

Пока аудитория полноприводных иномарок-микроавтобусов и фургонов в нашей стране ничтожна. Любителей путешествовать большой компанией на дальние расстояния, способных приобрести такую машину, крайне мало. Да и в коммерческом парке в городе полный привод видится далеко не самой актуальной опцией. И все же, согласно статистике, до 50% российских фургонов (спасибо УАЗу) именно «полноприводники».

Поводом для очередного выезда на бездорожье стало желание производителя привлечь внимание к версии для путешествий. Пока это тюнинг-проект, который в будущем обещает стать серийным. На короткобазной версии пассажирской модификации микроавтобуса компактно сконфигурировано оборудование, необходимое для комфортного путешествия на природу вне гостиниц. Помимо рейлингов, экспедиционного багажника с дополнительным освещением и фаркопа автомобиль оснащен маркизой – мобильным раздвижным козырьком, а также множеством полезных опций. Страховка в виде внедорожных шин BFGoodrich All-Terrain T/A никогда не станет лишней вдали от цивилизации, как и кемпинг-бокс с раскладной двуспальной кроватью. Инженеры инсталлировали в заднюю часть кузова выдвижную двухкомфорочную газовую плиту и канистру для воды со сливным краном. Есть также место для газовых баллонов и прочей хозяйственной утвари.

Осторожно, брод!

Сказать наверняка, найдет ли своего покупателя туристическая версия Traveller 4х4, пока сложно – вопрос адекватности цены. Однако полноприводные модификации пассажирского микроавтобуса и фургона уже вполне способны заменить внедорожник. Полный привод организован привычным манером: посредством узла отбора мощности, работающего через пневмопривод от механической (и только) коробки передач через карданный вал с двумя промежуточными опорами и вискомуфту, тяга приходит к редуктору заднего моста и приводам колес. Системы стабилизации ESC и противобуксовочная ASR (особенно в режиме 4WD LOCK) следят за возможным проскальзыванием колес и распределяют крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорогой. Шайба переключателя режимов ECO 4х2, 4WD и 4WD R-LOCK удобно лежит слева от руля – под рукой.

Полноприводных модификаций с автоматической трансмиссией Aisin, которой оснащаются переднеприводные машины с 2-литровым дизелем, пока не ждем. Оборудование для полного привода от компании Dangel с автоматом еще, что называется, «не поженили». Хотя управлять микроавтобусом не сложно и с помощью 6-ступенчатой механики. Передаточные числа вполне легковые, а на грунтовке и вовсе можно двигаться на третьей или четвертой передаче, почти как на автомате, – дизель выходит на полку максимальной тяги достаточно рано для того, чтобы не пользоваться левой педалью слишком часто. Проверено: автомобиль благодаря 150-сильному дизелю упорно карабкается по песку, выгребает всеми колесами в топких местах и отлично умеет распределять момент при вывешивании или проскальзывании отдельных колес. Вот только лучше не злоупотреблять бродами. В одном из них все три испытуемых автомобиля дружно сбросили на дно ручья передние номерные знаки. Пришлось за ними нырять. Зато бездорожье полноприводные микроавтобусы утюжат без проблем.

Тут нужно добавить, что полный привод потребовал соответствующей доработки – установки видоизмененных топливного бака и стабилизатора поперечной устойчивости. Подвеска от моноприводной версии почти не отличается, разве что спереди и сзади появились 40-миллиметровые проставки, которые позволили увеличить клиренс со 160 до 200 мм. Рулевой вал тоже слегка удлинили. А все «травмоопасные» зоны на днище – поддон картера, «раздатка», баки с топливом и жидкостью AdBlue – защищены стальными листами.

Не будь правильной резины, конечно же, многим подвигам «французов» на русском бездорожье состояться было бы не суждено. Хотя для многих полноприводная версия «коммерсанта» Peugeot Expert по цене от 2 459 900 рублей смогла бы стать отличной альтернативой – например, пикапу. А пассажирская 8-местная версия Peugeot Traveller 4x4 стоимостью от 3 059 000 рублей с мультифункциональным салоном, двухзонным климат-контролем и прочими комфортными опциями запросто подменит любой кроссовер, особенно в тех случаях, когда требуется совместить функции микроавтобуса и экспедиционного внедорожника. Из минусов, пожалуй, можно отметить лишь отсутствие автоматической трансмиссии. Но это дело навыка и привычки.