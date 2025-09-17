Автомобильный портал Motorpage
17 сен 2025

Stellantis и Italdesign придумали, как дать новую жизнь старым батареям

Автор фото: фирма-производитель

Stellantis объявила о проекте, в рамках которого отслужившие аккумуляторы электромобилей получают «вторую жизнь» в компактных электрокарах для людей с ограниченной подвижностью

Автомобиль уходит корнями в концепт WheeM-i 2019 года и предназначен прежде всего для пользователей инвалидных колясок. Серийную версию создал стартап Avathor, а дизайн был разработан в ателье Italdesign. В конструкции предусмотрены задний пандус, джойстик для управления и выдвижная скамья для сопровождающего.

Батареи Stellantis проходят переработку в Турине, где их адаптируют под новое применение. На выбор предлагаются модули емкостью 1,4 и 2,8 кВт*ч, обеспечивающие до 50 км запаса хода. Максимальная скорость ограничена на 10 км/ч. Отмечается, что Avathor способен преодолевать небольшие ступени до 8 см. Также модель оборудована светодиодными фарами, камерой заднего вида и системой предотвращения столкновений. Запуск продаж в Италии намечен на конец 2025 года, а в других странах — на 2026-й.

При написании новости использовалась информация:
stellantis

