В уравнении с возвращением бренда Opel на российский рынок становится все меньше неизвестных: завод Stellantis в Калуге работает, продажи крепнут, модельный ряд обещает расти

Каждому действию предначертано свое время, только тогда от содеянного будут толк и наибольший эффект – единодушно утверждают здравый смысл и продвинутые экономические теории. В 2015 году, когда под напором известных событий General Motors в целом и Opel в частности уходили из России, эксперты недоумевали. Зачем рушить то, что уже в обозримой перспективе придется строить заново? Таковы законы экономики и торговли.

Конечно, наша экономика после крымских событий во многом стала напоминать минное поле, лишенное безопасной и предсказуемой тропки для прохода: в условиях санкций, кризиса и нестабильного рубля очень велик риск подорваться. Как вести бизнес, не понимал никто, и кто-то ушел, но кто-то и остался. Тогда, в 2015-м, было обидно за легковой Ford. Однако многих более всего удивил активно подстегиваемый из-за океана демарш локализованного массового Сhevrolet и, конечно, Opel. Немецкий бренд при всех его особенностях за долгие годы стал неотъемлемой и далеко не последней частью российской автоиндустрии и автопарка.

Гераклит, ты не прав

Но пришли иные времена. Перед началом пандемии Opel приняла под свое крылышко группа PSA, которая накануне французским ядром Peugeot-Citroen с итало-американской группой FCA, учредила Stellantis, ныне один из крупнейших в истории автомобильных альянсов. И вот уже несколько лет Opel возвращают на российский рынок. Но нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Так, кажется, было у Гераклита? Сохранил ли Opel за время отсутствия лояльность российских покупателей, измученных пандемией, ростом цен и дефицитом, пока большой вопрос…

Теперь немецкий бренд решил напомнить о себе, организовав для журналистов выездную сессию. Мы прокатились по окрестностям столицы на автомобилях актуального модельного ряда, а заодно познакомились с ближайшими планами и дальнейшей стратегией этой марки.

Не секрет, что основная активность Stellantis в ближайшем будущем будет связана с деятельностью завода в Калужской области, где помимо прочего cобирают уже четыре модели под маркой Opel. Это пассажирские Zafira Life и Combo Life – соплатформенные французским моделям автомобили сегмента LCV. А также их коммерческие вариации – фургоны Vivaro и Сombo Cargo. Более того, в ушедшем году стартовало производство дизельных двигателей, значительная часть которых предназначена для экспорта, в том числе в ту самую Европу, где нынче производство заурядных ДВС уже, кажется, не вполне комильфо.

В целом 2021 год стал для Opel в России довольно активным. Бренд начал восстанавливать свое влияние: продвинулся в рейтинге продаж новых автомобилей из топ-40 в топ-30, при этом втрое увеличив свою долю рынка. Потихоньку восстанавливается региональное присутствие – за прошлый год плюс пять городов. Прирост дилерской сети составил весомые 43% (с 13 до 20 предприятий). Конечно, это смотря от чего считать, но все же динамика налицо. Появились новые модели и версии – Crossland, Combo Life/Combo Cargo, Zafira Life/Vivaro 4x4, Vivaro с автоматом.

Сейчас перед брендом стоит труднейшая задача – вернуть доверие не только клиентов, но и инвесторов, веру в маржинальность марки. Компании еще предстоят значительные траты, чтобы обеспечить в условиях отрицательной маржи и неполного парка машин загрузку сервиса, прибыльность дилерской сети и лояльность клиентов.

Впрочем, Opel не тушуется. Российский офис анонсировал несколько ярких премьер в 2022 году. На наш рынок придет рестайлинговый Opel Grandland, в частности, в гибридном исполнении. В планах привезти и компактный кроссовер Mokka. Любопытно, что модельную линейку обещает пополнить даже новый Opel Astra. Хэтчбек шестого поколения построен уже на платформе Stellantis (EMP2, на которой базируется Peugeot 308) и не имеет прежних торговых ограничений.

Все течет, все изменяется

Что именно из моторов доберется под капотом Astra до России, пока неясно. Но как минимум 1,2-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 130 л.с. и 1,6-литровая бензиновая «турбочетверка» нам обеспечены. Может, повезет, и заодно привезут 130-сильный дизель, а также, что совсем маловероятно, гиб­рид мощностью до 225 «лошадей». А вот кроссовер Grandland, который только что обновился, в 2022-м щегольнет в России в новом дизайне с так называемым визором в лицевой части, с матричной оптикой Intelli-Lux. И да, кроссовер наконец предстанет как подзаряжаемый гибрид с электромотором на задней оси с суммарной отдачей в полноприводной модификации 300 л.с. Неплохо. Останется только локализовать всю компанию, чтобы предложить покупателям гибкие цены. Но это уже задача, вероятно, не на один год…

Словом, Opel взялся за Россию всерьез. Бренд обещает ежегодно обновлять модельный ряд, запуская один-два новых продукта. Жаль только, что все это ему приходится делать заново, – в свое время были и дилеры, и доверие инвесторов, и специалисты. В этой связи хочется надеяться, что античные мудрецы все же были правы: все течет, все изменяется…