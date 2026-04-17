17 апр 2026

Stellantis и Dongfeng планируют сотрудничество для производства автомобилей в Европе и Китае

Stellantis и Dongfeng планируют сотрудничество для производства автомобилей в Европе и Китае

Переговоры между компаниями находятся в активной стадии и затрагивают как производственные мощности, так и совместную разработку будущих моделей

По предварительным данным, Stellantis готов предоставить Dongfeng доступ к своим недозагруженным заводам в Европе. Взамен китайский партнер может наладить выпуск отдельных моделей концерна на территории Китая. Такой обмен позволит оптимизировать производство и снизить издержки.

Представители Dongfeng уже посетили предприятия в Германии и Италии. Кроме того, обсуждается возможность инвестиций или даже частичного приобретения европейских площадок в будущем.

Инициатива стала частью более широкой стратегии Stellantis, направленной на укрепление позиций в условиях растущей конкуренции. На европейском рынке давление усиливают как традиционные игроки, так и китайские бренды. Особенно остро ситуация ощущается для Alfa Romeo и Maserati, продажи которых остаются нестабильными.

Дополнительным фактором является стремление китайских автопроизводителей локализовать выпуск в Европе, чтобы обойти высокие пошлины. В этом контексте сотрудничество с Stellantis может стать взаимовыгодным решением.

При написании новости использовалась информация:
businesstimes

