После восхитительной «единички» и еще более удачной «двойки», шведско-китайский бренд Polestar врывается в сегмент больших кроссоверов с моделью под индексом 3

Polestar 3 — это электрический кроссовер размером с Porsche Cayenne, который бросает вызов таким моделям, как Audi Q8 e-tron, BMW iX и Mercedes-Benz EQE в очень конкурентном сегменте, где не любят выскочек и новичков. Получится ли у молодого суббренда Volvo переиграть именитых конкурентов?

Хорошей новостью является то, что Polestar 3 не пытается влиться в мейнстрим и обыграть соперников на их же поле. Он позиционируется как более спортивная альтернатива вышеперечисленным моделям, до краев наполненная качественным скандинавским минимализмом. Еще одна хорошая новость — это появление «тройки» с одним мотором, что позволило опустить цену кроссовера ниже 70 тыс. фунтов стерлингов.

В то время как кузов меньшего Polestar 2 представляет собой смесь купе, кроссовера и седана, Polestar 3 — классический SUV, хотя и с ниспадающей линией крыши в стиле «внедорожного купе». Он делит платформу SPA2 с новейшим полностью электрическим Volvo EX90 и удивительно пропорционален. У него внушительная колесная база 2985 мм при общей длине 4,9 м, что обещает много пространства для пассажиров и багажа.

Важную роль в облике Polestar 3 играет аэродинамика. Для примера можно взять узкий спойлер на передней кромке капота, который призван успокоить воздушный поток. В результате коэффициент лобового сопротивления новинки составляет всего 0,29, что для кроссовера таких габаритов — весьма достойный результат.

Изначально Polestar 3 выпускался только в версии Long Range Dual Motor с двумя моторами и батареей емкостью 111 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 635 км. Но с этого лета у покупателей появилась возможность взять версию Long Range Single Motor. У нее та же батарея, но нет переднего электродвигателя, при этом заявленный запас хода достигает внушительных 705 км.

Салон Polestar 3 впечатляет качеством отделки и простором — в особенности на втором ряду. В отличие от «родственного» Volvo EX90 этот кроссовер предлагается только в 5 местном исполнении, что дало возможность отодвинуть задний диван к «корме» и тем самым увеличить пространство для ног. Правда, ниспадающая крыша съедает место над головой, но его все еще достаточно, чтобы пассажиры ростом выше 180 см не страдали клаустрофобией. Одно замечание: как и в VW, в Polestar совершили ошибку, убрав кнопки управления задними электростеклоподъемниками с водительской двери, усложнив то, что раньше было простой операцией.

Багажное отделение при этом получилось весьма скромным: неглубокий отсек вмещает всего 394 л, хотя есть еще «тайник» под полом на 90 л и небольшой 32 литровый бокс для хранения зарядных кабелей под капотом. Панорамная стеклянная крыша входит в стандартную комплектацию кроссовера, что визуально делает салон еще просторнее. Амбиентная подсветка обыграна с тематикой планет, и ее настройка сопровождается бесплатным уроком естествознания.

«Физические» переключатели сведены к минимуму (кнопка аварийки и вовсе перемещена на потолочную консоль), поэтому управление всеми системами осуществляется с 14,5 дюймового вертикального планшета, работающего под управлением «операционки» Android Automotive от Google. Большие экранные кнопки, элегантная графика и фиксированные меню, которые не требуют прокрутки, делают эту систему одной из лучших на рынке. Однако перед первой поездкой требуется время, чтобы освоиться и разобраться, где что находится.

Polestar 3 — комфортабельный кроссовер премиум-класса, которым приятно управлять. И это справедливо как для версии Dual Motor, так и для Single Motor. Последняя медленнее ускоряется до сотни (7,5 против 4,8 с), хотя в повсе­дневной эксплуатации вы вряд ли обратите на это внимание. Шумоизоляция отменная, а благодаря уменьшенной на 176 кг массе заднемоторный Polestar 3 ощущается более маневренным в поворотах. Учитывая, что по цене эти версии разделяют 12 тыс. фунтов стерлингов, а уровень оснащения идентичен, мы определенно рекомендуем Single Motor. Пожалуй, это самая убедительная попытка Polestar потеснить немецких конкурентов.

