Если вы еще не слышали о Lucid Air, знайте — его создал калифорнийский стартап, прошедший путь от подражателя Tesla до одного из самых крутых производителей электромобилей на планете

Простительно, если вы услышали о Lucid Air впервые. В конце концов, эти электромобили официально не продаются в Великобритании и не имеют версии с правым рулем. О чем говорить, если даже в ЕС всего шесть дилеров Lucid Motors! Но игнорировать эту модель невозможно. Мы протестировали всю линейку Air на европейском запуске — от заднеприводной версии Pure, которую лишили второго мотора, чтобы снизить цену, до невероятно быстрого GT. А осенью нас ждет поистине безумный Lucid Air Sapphire, который будет быстрее Bugatti Chiron Pur Sport и Tesla Model S Plaid…

Air — дебютный продукт Lucid Motors, компании, созданной с нуля Питером Роулинсоном, который стоял у истоков разработки ранних моделей Tesla, а до этого работал в Jaguar и Lotus. Контрольный пакет акций компании принадлежит саудовскому государственному инвестиционному фонду. Это означает, что у него есть практически бездонная финансовая поддержка. Запустить премиальный бренд электромобилей с нуля — недешевое удовольствие, но саудиты вложили миллиард долларов в начале этого года в обмен на обещание построить завод Lucid на Ближнем Востоке.

Lucid Air был создан в 2021 году в США на оригинальной архитектуре, не имеющей ничего общего с другими электромобилями, но его продажи в ЕС только начинаются. Европейский запуск совпал с выходом новой версии Pure с приводом на два колеса, уменьшенной до 88 кВт·ч емкостью аккумулятора и более-менее вменяемым ценником в 85 000 евро.

Когда подходишь к этому электромобилю впервые, он кажется инопланетным космическим кораблем. Lucid Air лишь немного длиннее Porsche Taycan, но по простору сравним с Mercedes-Benz S-Class. При этом обещанный запас хода в 750 км — нечто выдающееся для любого электромобиля, не говоря уже о таком большом и роскошном. И это мы говорим о начальной версии Pure. Если выбрать топовую комплектацию, запас хода увеличится до 880 км!

Все основные компоненты электрокара, включая платформу, двигатели, трансмиссию и даже аккумуляторную батарею (кроме самих ячеек), были разработаны внутри компании.

Приводной блок необычайно легок — он весит всего 74 кг, но может выдать 661 л.с. Если добавить второй двигатель, вы получите не только полный привод, но и фантастическую производительность, которая уничтожит многие так называемые суперкары на светофорных Гран-при. Даже самый простой Lucid Air Pure способен впечатать вас в спинку сиденья и набрать первую сотню всего за 4,7 с. Ну а при разгоне на версии Grand Touring, ускоряющейся до 100 км/ч за 3,6 с, мне и вовсе стало не по себе, из-за чего пришлось сбавить обороты. Я даже боюсь представить, что сделает с моими внутренностями Sapphire...

Поездка на Lucid Air в спокойном режиме похожа на пребывание в нирване. Впечатляет, как «обутый» в 21 дюймовые колеса двухтонный автомобиль справляется с дорожными неровностями без «пневмы». Подвеска здесь включает двойные поперечные рычаги по всему периметру и адаптивные амортизаторы. Казавшееся маловероятным утверждение генерального директора Lucid Роулинсона о том, что Air может ощущаться как Mercedes-Benz S-Class, но при этом управляться как спорткар, оказалось чистейшей правдой.

Машина меняет направление легко и быстро, почти как Lotus. Общая собранность на скорости тоже впечатляет: неровности в повороте не представляют никакой угрозы, и даже на мокрой дороге Lucid Air ведет себя стабильно — электронные няньки деликатно дозируют мощность, время от времени подталкивая машину обратно в полосу движения, когда водитель слишком увлекается игрой с акселератором. Видно, что этот автомобиль не был разработан как драгстер (хотя вариант Dream Edition Performance ускоряется до сотни за 2,7 с), пусть и создавался в США. При этом его энергоэффективность удивляет не меньше, чем динамика и управляемость. При езде по горным серпантинам и автобанам, где удавалось разогнаться выше 160 км/ч, одного киловатт-часа хватало примерно на 6,5 км.

Lucid Air полностью разрывает привычные шаблоны о машинах. Он едет как спорткар, но при этом комфортабелен как лимузин. Просторный салон сочетается с высокотехнологичной передней панелью, состоящей из сенсорных экранов. Дисплеи разделены на две поверхности. Сложный изогнутый экран с разрешением 5K относится к приборной панели и мультимедиа с сенсорной секцией. Нижний планшет (под ним скрыта полость для хранения) отвечает за управление всеми вспомогательными функциями. Вывести меню «музыки» или «навигацию» можно как на верхний, так и на нижний экран — это удобно и позволяет размещать нужную информацию там, где хотите.

Огромное лобовое стекло, переходящее в прозрачную крышу, создает ощущение аквариума. Единственный минус такой конструкции – толстая передняя стойка, ограничивающая обзор в поворотах. К ней можно привыкнуть, но это одно из немногих эргономически слабых мест автомобиля. Даже крыша, несмотря на низкий кузов с рекордным аэродинамическим сопротивлением 0,197, здесь не давит.

Теперь о ценах. Как мы уже упомянули, базовый заднеприводный Air Pure стоит от 85 000 евро, за комплектацию Grand Touring нужно отдать 129 000 евро, а ограниченная версия Dream Edition обойдется в 218 000 евро. Купить Lucid Air в Европе пока можно только в Германии, Швейцарии, Нидерландах и Норвегии. Air не будут адаптировать для правостороннего движения, но у Lucid будет праворульная модель — кроссовер Gravity, который появится в следующем году. В 2027 м выйдет еще одна модель Lucid, «среднеразмерный электромобиль», который, как ожидается, станет конкурентом Tesla Model Y. В то время как Gravity использует платформу Air, третья модель будет построена на совершенно новой архитектуре, обещающей еще большую энергоэффективность.

Хотя куда больше? Ни один другой производитель электромобилей не приблизился к энергопотреблению Air. То, что этот роскошный спортивный лимузин расходует меньше электричества, чем Fiat 500e, ошеломляет. Такое ощущение, что мы заглянули в будущее.