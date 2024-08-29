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29 авг 2024

Американцы сделали из Lucid Air самый быстрый броневик

Американцы сделали из Lucid Air самый быстрый броневик
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания US Armor Group представила модифицированный электрический седан Lucid Air Sapphire с бронированным кузовом. Кроме того, модель назвали самым быстрым броневиком в истории автомобильной промышленности

Lucid Air Sapphire оснащен композитной броней и пуленепробиваемыми стеклами, способными выдержать прямое попадание пули из пистолета .44 Magnum. Благодаря легкому композитному материалу Sapphire стал тяжелее только на 175 кг. Опционально покупателям предложены дверные ручки с электрошоком, перцовый баллончик с дозатором, отсеки для хранения оружия, детектор и защита от ядовитого газа, а также дополнительные броневые пластины, способные остановить пули винтовки или защитить от взрывчатки. За все доработки фирма просит 475 000 долларов.

Автомобиль оборудован тремя электромоторами суммарной мощностью 1234 л.с. Компания заявляет, что седан способен разогнаться до 60 миль/час (96 км/ч) за 1,89 с. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 322 км/ч.

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