Глава Татарстана «сдал Москвич»

Сейчас в Китае присутствует официальная российская делегация, которая прибыла в страну для установления промышленного сотрудничества. Во время посещения одного из китайских концернов случился необычный инсайд

Собственно, в испытательном центре JAC Motors делегатам продемонстрировали краш-тест компактного кроссовера JAC S3 второго поколения. Входящий в состав делегации глава Татарстана Рустам Минниханов пишет об этом автомобиле как о перспективной модели нового Москвича. Интересно, что официально в модельном ряду этой машины нет. Впрочем, технологическое партнерство JAC и Москвич ни для кого не является секретом.

Напомним, что под капотом JAC S3 находится бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью в 115 лошадиных сил. Двигатель работает либо в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором.