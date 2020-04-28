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28 апр 2020

Jac J7 приедет в Россию осенью

Jac J7 приедет в Россию осенью
Автор фото: фирма-производитель

Семиместный кроссовер JAC S7 приедет в Россию осенью — такая информация появилась в официальных аккаунтах российского офиса JAC

Изначально предусматривалось, что кроссовер дебютирует на рынке РФ летом 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы. Интересно, что по габаритам автомобиль будет достаточно большим. Длина S7 составляет 4790 мм, а колесная база — 2750 мм, то есть китайский автомобиль буквально на 5 мм короче Toyota Fortuner, но на столько же просторнее по базе, всего на 10 мм по этому показателю недотягивая до UAZ Patriot. Объем багажного отделения JAC S7 составляет 960 л, а если сложить третий ряд сидений, получится 1358 л.

Что касается техники, то покупателям на выбор будет предложена пара бензиновых двигателей: 1,5-литровая «турбочетверка» с отдачей 174 л.с. и 250 Нм, а также 2-литровый 4-цилиндровый мотор, выдающий 190 л.с. и 300 Нм. Коробки передач — 6-ступенчатая МКП или 6-ступенчатый преселективный робот. Привод — только передний.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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