JAC J7 станет Москвичом

Офис компании JAC в Казахстане опубликовал изображения нового седана J7, который в будущем будет производиться на российском заводе под названием Москвич 6

В Казахстане данная модель продается под именем JAC A5 Plus. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или вариатор. Привод - передний.

Если быть точнее, то в России будет производиться спортивная модификация J7 Sehol Yao. В данной версии выше упомянутый мотор форсирован до 184 л.с. и 300 Нм. Комплектуется 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.