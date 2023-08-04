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4 авг 2023

JAC JS3 приедет в Россию

JAC JS3 приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Согласно информации, опубликованной рядом российских СМИ, китайская компания JAC скоро официально представит кроссовер JS3 для российского рынка

Ожидается, что новинка заменит другой паркетник S3 и, возможно даже, сохранит название, но с приставкой Plus. В размерах они практически не отличаются, только длина у JS3 на 20 см больше: 4345х1765х1640 мм. В списке оснащения числятся: адаптивный-круиз контроль, 6 подушек безопасности, передний и задний парктроники и климат-контроль.

JAC JS3 оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика”. Альтернативный вариант -  1,6-литровый “атмосферник” мощностью 109 л.с. В этом случае автомобиль комплектуется вариатором. Привод исключительно передний.  

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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