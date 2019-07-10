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10 июл 2019

JAC Motors оштрафован за загрязнение окружающей среды

JAC Motors оштрафован за загрязнение окружающей среды

Китайский автопроизводитель JAC Motors (Anhui Jianghuai AutomobileGroup Corp. Ltd.) оштрафован на 170 млн юаней за мошенничество с вредными выбросами автомобилей

Вы думаете, что экологическая бодяга с разоблачением недобросовестных автопроизводителей существует только в Европе? Мы тоже так думали, пока не узнали, что подобное происходит и в Китае. Между тем, как сообщает агентство Синьхуа, компания JAC Motors получила административный штраф от Пекинского муниципального экологического бюро, которое в ходе проверки обнаружило серьезное нарушение. При диагностике трех новых моделей компании было выявлено, что устройство контроля загрязнений машин не соответствует нормативным требованиям.

Таким образом, выхлоп транспортных средств не соответствовал официальным нормам выбросов, вследствие чего они не должны были получить одобрение на продажу. Специалисты бюро обнаружили, что автопроизводитель нарушил законы страны о контроле загрязнения воздуха, продавая некачественную продукцию. Бюро предписало JAC Motors прекратить выпуск автомобилей и исправить ошибку устройства контроля загрязнений. Оно также постановило конфисковать полученные незаконным путем доходы.

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