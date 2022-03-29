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29 мар 2022

JAC привезет в Россию новый кроссовер

JAC привезет в Россию новый кроссовер

Несколько изданий сообщают, что уже этим летом китайский концерн JAC привезет к нам  свою новинку – кроссовер Sehol QX, который в России переименуют в JAC S6

Что касается внешнего облика, то по своим габаритам Sehol QX близок  к Toyota Rav4 текущего поколения. Точные цифры -  длина 4065 миллиметров, а колесная база составляет 2720 миллиметров.  Из интересных дизайнерских особенностей можно отметить необычное оформление передней части с узкими фарами и оригинальные выштамповки на бортах.

Теперь переходим к технической составляющей. Моторная гамма состоит лишь  из одного агрегата – полуторалитрового 184-сильного турбированного двигателя, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или роботом с аналогичным числом передач. Когда именно продажи новинки стартуют в России, пока неизвестно. JAC S6 должен будет занять в российской линейке марки промежуточную позицию между флагманской моделью S7, которую показали еще весной прошлого года и компактным S4 – его дебют должен был состояться еще в январе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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