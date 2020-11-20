JAC раскрыл новый кроссовер для России

Китайская компания JAC обещала вывести на российский рынок большой семиместный кроссовер S7

JAC S7 предложат в России в трех уровнях оснащения: Basic, Comfort и Luxury. Причем две последние можно будет заказать как с двумя, так и с тремя рядами сидений. Стандартно кроссовер укомплектован свето¬диодными ходовыми огнями, зеркалами с электро¬приводом, кондици¬онером и парой задних парк¬троников, камерой заднего вида, 17-дюймовыми дисками и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. В списке доступных электронных ассистентов указаны системы экстренного тормо¬жения, помощи при старте на подъёме и при спуске.

Что касается динамики, то S7 комплектуется бензиновым турбомотором мощностью 174 лошадиные силы, пару которому составит «робот» 6DCT с двумя сцеплениями. Привод – только передний.